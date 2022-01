OL - Mercato : après l'OGC Nice, un autre club de Ligue 1 rêve de Lloris

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Mercredi dernier, Foot Mercato a annoncé qu'Hugo Lloris, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, pourrait revenir en France l'été prochain, et plus précisément à l'OGC Nice, son club formateur.

Selon les informations de France Bleu Armorique, le Stade Rennais serait également intéressé par le gardien et capitaine des Bleus. C'est le propriétaire du club Rouge et Noir, François Pinault, qui pousserait en interne depuis l'été dernier pour faire venir l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais, qui sera libre de tout contrat l'été prochain s'il ne prolonge pas avec les Spurs.

Transferts : le Stade Rennais sur Hugo Lloris ?



