OL, Stade Rennais : Maurice vide son sac sur Aulas et Juninho !

Discret dans les médias, Florian Maurice sait passer des messages impactants quand il le sent. C’est ce qu’il a fait avec Warmed Omari (22 ans) pour le secouer en fin d’année dernière suite à son retour de blessure. L’actuel directeur technique du Stade Rennais a également vidé son sac sur sa pénible collaboration avec Juninho de moins d’un avant son départ retentissant de l’OL en 2020 en direction du club breton. Maurice avait des choses à dire sur le sujet.

Maurice reparle à Aulas mais...

« Le timing et les conditions n’étaient peut-être pas les bonnes pour que le président me propose le poste. Il avait tout à fait le droit de choisir de faire venir Juninho, et cela aurait pu mieux marcher entre Juni et moi. Les choses n’étaient pas assez claires sur les rôles de chacun, a-t-il détaillé dans Le Progrès. Quand j’ai décidé de partir, j’aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie, mais j’estimais que c’était le moment pour moi. Derrière, le président m’a ‘‘allumé’’, mais je n’ai jamais voulu répondre. Aujourd’hui, on se parle normalement, sauf qu’on n’évoque jamais cet épisode, c’est tabou. »

Pour résumer Joueur et dirigeant emblématique de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice a quitté le club rhodanien pour devenir le directeur technique du Stade Rennais en 2020. L’ancien attaquant revient sur sa pénible collaboration avec Juninho.

