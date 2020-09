OL, Stade Rennais - Mercato : la confidence glaçante de Pierre Ménès sur Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) quittera-t-il l'Olympique Lyonnais cet été ? Mécontent de son temps de jeu, le milieu offensif – recrue la plus chère de l'histoire de l'OL – le souhait et l'a exprimé il y a quelques semaines dans L'Equipe. D'abord fermés à l'idée d'un départ, les dirigeants lyonnais ont depuis ouvert la porte à condition qu'un club soit prêt à payer 30 M€ pour racheter ses années de contrat.

Aujourd'hui, le Stade Rennais et le Hertha Berlin sont les deux clubs les plus intéressés par « JRA » et, selon Jean-Michel Aulas, la tendance serait plutôt à ce que l'international Espoirs rejoigne l'Allemagne... Sous réserve qu'un accord soit trouvé d'ici à vendredi, la date butoir fixée par le club pour envisager des départs.

Ne souhaitant pas vendre Reine-Adélaïde à Rennes et à Florian Maurice, Jean-Michel Aulas pourrait se heurter à la volonté farrouche de son joueur, plutôt enclin à rejoindre l'Ille-et-Vilaine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé RMC Sport dans l'émission « Top of the Foot » et ce qu'a confirmé Pierre Ménès : « Je pense qu’il préfèrerait mourir plutôt que de le donner à Florian Maurice. »