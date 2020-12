OM, LOSC, Stade Rennais - Mercato : Thauvin, Bamba, Rutter... gros coup de billard en vue !

Les milieux offensifs seront une denrée très recherchée au mercato hivernal. Surtout en Ligue 1; qui regorge de talents à ce poste précis. Le FC Séville ne s’y est pas trompé. Selon Todo Fichajes, le club andalou serait très chaud à l’idée de piocher un remplaçant au trop irrégulier Youssef En-Nesyri (23 ans) cet hiver.

Monchi s’est ainsi déjà renseigné sur la situation de Florian Thauvin et de Jonathan Bamba, qui brillent cette saison sous le maillot respectif de l’OM et du LOSC. Les deux ailiers ne sont pas les seuls à intéresser le directeur sportif espagnol.

Le média ibérique explique que le FC Séville est également attentif au cas Georginio Rutter, qui arrive en fin de contrat en juin 2021 et qui est déjà ciblé par plusieurs écuries en Allemagne et en Angleterre. Pour l’heure, le Stade Rennais serait confiant quant à l’éventualité de prolonger le joueur de 18 ans, qui demande néanmoins de bénéficier de plus de temps de jeu dans la rotation de Julien Stéphan en 2021. Vu la concurrence bretonne en attaque, l’affaire n’est pas gagnée.