OM - Mercato : le Stade Rennais bloque deux départs cet hiver !

Ce pourrait être un dossier de moins lors de ce mercato hivernal. Et Adrien Truffert, du coup, le latéral gauche du Stade Rennais, ne sera plus associé à l'OM comme c'est le cas depuis plusieurs jours. "Porte fermée" Car comme le précise le quotidien l'Equipe, depuis quelques minutes, le club breton ne vendra pas son joueur. "La porte est fermée, nous a-t-on répété alors que le nom du latéral gauche continue de revenir du côté de l'Olympique de Marseille." Autre joueur qui, semble-t-il, peut oublier toute idée de départ : Arthur Theate. Toujours selon le quotidien sportif, et en dépit de l'intérêt de la Roma ou de Naples, Theate restera un élément du Stade Rennais. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le nom du latéral gauche du Stade Rennais, Adrien Truffert, revient avec insistance du côté de l'OM, il semblerait que le transfert soit en réalité à oublier. Julien Stéphan, l'entraîneur breton, empêche à l'heure actuelle deux départs du SRFC.

Benjamin Danet

Rédacteur