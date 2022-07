OM - Mercato : Mandanda déjà au cœur d’une polémique au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais tient son premier gros coup du mercato estival. En chipant Steve Mandanda à l’OM, de surcroît gratuitement, le club breton a frappé fort sur le marché des transferts mais entend poursuivre sa quête de renforts surtout si Alfred Gomis s’en va (un club anglais est sur les rangs). Sous la férule de Florian Maurice, deux défenseurs centraux sont ainsi visés.

Ce n’est pas tant les ambitions du Stade Rennais au mercato qui font jaser les supporters locaux mais plutôt leur propension à vivre en vase clos. En début de semaine, on a ainsi eu droit à plusieurs salves de fans mécontents au sujet des innombrables huis-clos imposés pendant la préparation. L’arrivée de Mandanda (37 ans) obéit à cette même logique de confidentialité exacerbée.

« À Marseille, Mandanda a fait des photos avec les supporters et parlé avec les journalistes. A Rennes, on le cache et on le fait sortir par une porte dérobée. On a comme l’impression qu’il ne faut surtout rien partager avec les supporters, a tweeté le journaliste d’Ouest France Laurent Frétigné en résumant la pensée générale locale. Mais que les supporters se rassurent tout sera sur le média club. De quoi se plaint-on ? Avec cette culture exacerbée du huis clos, le club sera prêt pour la 8e vague et les matchs sans supporters. »

À Marseille, Mandanda a fait des photos avec les supporters et parlé avec les journalistes. A Rennes, on le cache et on le fait sortir par une porte dérobée. On a comme l’impression qu’il ne faut surtout rien partager avec les supporters. #SRFC — Frétigné (@lfretigne) July 6, 2022

Pour résumer Alors que Steve Mandanda (OM, 37 ans) a signé un contrat de deux ans en faveur du Stade Rennais pas plus tard que ce mercredi soir, les supporters du club breton sont vent debout contre leurs dirigeants. Trop intimistes à leurs goûts.

Bastien Aubert

Rédacteur

