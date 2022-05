OM, OGC Nice - Mercato : Mandanda, Benitez et un cador sur les tablettes du Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

La priorité du Stade Rennais cet été est de prolonger et chouchouter ses cadres. Interrogé samedi soir après le nul à Lille (2-2), Florian Maurice n’a pas manqué de le dire au sujet de Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré. Ensuite, il sera temps de renforcer l’effectif avec un premier chantier lancé au poste de gardien.

Il apparaît établi que le club breton a besoin d’un numéro 1 plus fiable qu’Alfred Gomis, qui n’a pas convaincu depuis deux saisons. L’Équipe confirme qu’un intérêt pour Benjamin Lecomte (AS Monaco, prêté à l’Atlético de Madrid) a circulé mais son salaire (250 000 euros brut) est important.

Autres noms dévoilés par François Rauzy sur France Bleu : Steve Mandanda et Walter Benitez. Si le Niçois sera libre cet été, le portier de l’OM a déjà prévenu en privé qu’il ne vivrait pas une seconde saison sur le banc et entend avoir des éclaircissements de la part du staff et de la direction sur leurs intentions à son sujet.

Bastien Aubert

Rédacteur