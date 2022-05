OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : une tendance se dégage pour l’avenir de Mandanda

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

L’OM sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Après avoir terminé à la deuxième place du championnat, les hommes de Jorge Sampaoli sont directement qualifiés pour les phases de poule. Alors que le mercato estival olympien va commencer dans les prochaines semaines, une tendance se dégage pour l’avenir de Steve Mandanda.

Selon Foot Mercato, le portier tricolore de l’OM envisage bel et bien un départ à l’heure actuelle. Désireux d’avoir plus de temps de jeu que cette saison, Steve Mandanda pourrait quitter le club olympien pour en obtenir. En Ligue 1, l’OGC Nice et le Stade Rennais pistent le gardien tricolore.

