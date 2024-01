OM, Stade Rennais, Nice, RC Lens - Mercato : 2 clubs de L1 sur Bouanga, un autre se retire !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Il n’a pas fallu longtemps avant que l’hameçon lâché par Denis Bouanga au sujet de ses envies de retour en France soient enregistrées par d’éventuels courtisans. Selon Mohamed Toubache-Ter, deux clubs de Ligue 1 sont déjà intéressés par l’actuel attaquant du Los Angeles FC (29 ans).

Lens et Rennes s'arrachent Bouanga

« Rennes étudie l’option Denis Bouanga, Lens est aussi sur le dossier, explique-t-il sur X. Il y a eu une rencontre Fred Hébert avec le joueur. Maintenant, c’est en attente de news. Nice était sur le dossier mais a préféré prendre Cho car plus jeune et revente plus intéressante. »

