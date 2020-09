Stade Rennais, OL - Mercato : Pierre Ménès n'a qu'un mot pour qualifier Simakan (RC Strasbourg)

Dans le paysage footballistique français, l'avis de Pierre Ménès compte. Avec sa gouaille, son franc-parler, et ses saillies verbales, le journaliste de Canal + s'est fait une place de choix dans le monde du ballon rond. Comme à son habitude, il a utilisé son compte Twitter pour commenter, analyser, et discuter avec ses suiveurs. Cette fois, il a donné son avis concernent Mohamed Simakan.

Le natif de Marseille brille sous les couleurs du RC Strasbourg. Forcément, grâce à ses performances, Simakan attire désormais l'oeil de cylindrées européennes (Atalanta Bergame...) et françaises (OL et Stade Rennais). Dans une publication, Pierre Ménès a couvert d'éloges le jeune homme (20 ans). "Faut juste suivre les matchs et analyser le vrai niveau des joueurs. Simakan est un monstre." D'ici le 5 octobre, Simakan pourrait bien quitter l'Alsace pour rejoindre une écurie plus huppée. Affaire à suivre.