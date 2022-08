PSG, RC Lens - Mercato : le Stade Rennais passe la seconde pour Kalimuendo

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais, qui pourrait perdre Martin Terrier avant la fin du mercato estival, est intéressé par le profil d'Arnaud Kalimuendo, revenu cet été au Paris Saint-Germain après deux saisons réussis en prêt au RC Lens.

Discussions entamées entre Rennes et le PSG !

Selon les informations du journal L'Equipe, les dirigeants rennais auraient entamés des discussions avec leurs homologues parisiens pour le transfert de l'international Espoirs français. Le Stade Rennais, qui vient de renflouer ses caisses avec le départ de Mathys Tel au Bayern Munich pour 28,5 millions d'euros bonus compris, pourrait réinvestir une grande partie de cet argent pour recruter l'ancien Lensois.

