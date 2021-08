PSG, Real Madrid – Mercato : Genesio, les Pinault... Camavinga se serait mis tout le Stade Rennais à dos !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Annoncé de longue date au Real Madrid, Eduardo Camavinga, libre dans un an, a débuté la saison avec le Stade Rennais mais son départ reste d'actualité. Selon FootMercato, le PSG envisage une offensive avant la fermeture du Mercato. « Rennes réclame 50M€ mais le cédera pour moins. Jusqu'à présent, les Rennais n'ont reçu aucune offre », précise le média.

Des informations que confirme Mohamed Toubache-Ter, lequel révèle par ailleurs des tensions apparues notamment entre le club breton et les nouveaux agents du jeune milieu de terrain... « Les Pinault ne lui feront aucun cadeau !! À 40M€, il partira et a envie de partir. Le board rennais est plutôt déçu de l’attitude de ses nouveaux agents… Genesio lui a lancé: « tu veux partir mais tu as 0 offre », a posté l'insider, sur Twitter. Outre Paris et le Real, Camavinga a notamment été cité à MU et au Bayern Munich ces dernières semaines.

