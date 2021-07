PSG, Real Madrid – Mercato : le Stade Rennais fait un nouveau pas pour la succession de Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors qu'Eduardo Camavinga, qui refuse de prolonger à un an du terme de son contrat, devrait quitter le Stade Rennais, lui qui est dans le viseur de nombreux clubs européens (PSG, Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Dortmund, etc...), le club breton a déjà ciblé son successeur. Il sz'agit du jeune international suédois de Midtjylland, Jens Cajuste. Problème : le club danois refuse de céder sa pépite. Selon RMC, une nouvelle offre a été refusée.

« C’est un dossier difficile, dans lequel le Stade Rennais ne lâche pour le moment pas, indique le média. Ces derniers jours, Rennes a formulé une nouvelle offre à Midtjylland. Une proposition améliorée par rapport à leurs deux premières tentatives. Mais encore une fois, les Danois ont refusé les approches françaises. »

Toutefois, RMC annonce une avancée positive du SRFC sur le dossier... Les souhaits des deux clubs se sont rapprochés mais les dirigeants de Midtjylland ne flanchent pas sur leurs demandes. Et Rennes ne souhaite pas surpayer et n’améliorera pas son offre pour le moment. Pendant ce temps-là, Jens Cajuste, déjà d’accord avec Rennes, n’a pas encore repris la compétition au Danemark. Le Suédois, courtisé également par Newcastle et Brentford, aimerait trouver une solution le plus rapidement possible. »

🇸🇪 Midtjylland refuse une nouvelle offre de Rennes pour Jens Cajuste ► https://t.co/MUCsb4bvVM pic.twitter.com/UOsOgLTyAk — RMC Sport (@RMCsport) July 31, 2021