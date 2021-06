PSG, Stade Rennais - Mercato : Camavinga à Paris, nouvelles précisions

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

On le sait depuis hier, le Stade Rennais ne s'alignera pas sur les exigences de l'AS Rome au sujet du milieu de terrain Steven Nzonzi. Et ne sera donc plus un joueur du SRFC. Autre dossier, tout aussi complexe, et si long à se dénouer, celui du prodige français, Eduardo Camavinga.

A un an du terme de son contrat, personne ne sait ce que va finalement décider le joueur. Comme nous l'apprend l'Equipe, les dirigeants du club tenteraient encore et toujours de le faire prolonger en lui accordant es conditions avantageuses pour un départ l'été prochain. Ses conseillers pousseraient davantage vers un départ dans les prochaines semaine à Paris, au PSG.

Problème, le club de la capitale, qui a fait signer Wijnaldum il y a quelques jours, aurait toujours Camavinga dans le viseur, mais pas à n'importe quel prix. Et ne devrait donc pas faire d'efforts financiers.