Stade Rennais, PSG - Mercato : ristourne pour Camavinga, un cador se jette dessus !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

A l'instar de Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille, Eduardo Camavinga, en fin de contrat en juin 2022 avec Rennes, ne voudrait pas prolonger son bail avec le club Rouge et Noir. L'état-major du Stade Rennais est donc contraint de vendre son milieu de terrain lors du mercato estival pour éviter qu'il ne parte gratuitement l'été prochain.

Eduardo Camavinga Credit Photo - Icon Sport

Mais alors qu'ils demandaient pas moins de 100 millions d'euros il y a quelques semaines pour laisser partir leur pépite, les dirigeants rennais auraient revu leur prix à la baisse. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport, Fabrizio Romano, le Stade Rennais serait offert à négocier pour un transfert à hauteur de 30 millions d'euros.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain et Manchester United sont les deux clubs en course pour s'offrir Eduardo Camavinga, dont l'avenir semble définitivement s'inscrire loin de Rennes.

