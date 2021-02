Stade Rennais – Mercato : Raphinha visé par MU, de gros regrets en prévision à Rennes ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dans les derniers jours du mercato estival, le Stade Rennais a décidé de se séparer de Raphinha pour miser sur Jérémy Doku. Et quelques mois plus tard, les dirigeants bretons pourraient bien s’en vouloir.

Vendu pour 18M€ à Leeds, peu ou prou la même somme transmise par le Stade Rennais au Sporting CP, l’ailier brésilien brille en Angleterre sous les ordres de Marcelo Bielsa. L’ex-entraîneur de l’OM a, comme souvent, fait progresser et éclore rapidement le jeune prospect. Si bien que Raphinha pourrait ne pas s’éterniser du côté d’Elland Road.

Selon le Manchester Evening, les dirigeants de Manchester United ont coché le nom de l’ex-Rennais pour le prochain mercato estival. À Old Trafford, Raphinha pourrait retrouver Bruno Fernandes. Le Portugais a ouvert les portes à son ancien partenaire : « « C'est un joueur avec lequel j'avais une alchimie différente des autres. Il m'a compris d'un seul coup d’œil. Il savait, d'après le mouvement de mon corps, où j'allais lui mettre la balle. Il me manque aussi parce qu'il a apporté de la joie dans le vestiaire. » Aucun doute que MU devrait lâcher une belle somme pour déloger le natif de Porto Alegre… et le Stade Rennais pourrait regretter de ne pas avoir su réaliser une énorme plus-value.