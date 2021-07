RC Lens - Mercato : le Stade Rennais s'offre Loïc Badé ! (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi l'arrivée de Loïc Badé en provenance du RC Lens. Le défenseur central français a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge et Noir, soit jusqu'en juin 2026.

"Je suis très heureux de m’engager avec le Stade Rennais F.C. Je suis officiellement Rouge et Noir et c’est une très grande joie. Il y avait d’autres pistes mais mon choix s’est fait naturellement. J’avais des ambitions. C’est un choix très réfléchi. Je pense que c’est le bon. Il me tient à cœur de confirmer en France. Le projet sportif m’a très vite emballé. J’ai été séduit par les objectifs du club. Ça me correspondait. Le projet de jeu du coach aussi me correspond. (...) J’ai hâte de faire la connaissance des supporters rennais et de tout casser au Roazhon Park", a confié l'ancien Havrais sur le site officiel du club rennais.

[#MercatoSRFC]@BadeLoic s'est engagé pour 5⃣ ans avec les Rouge et Noir. ✍



Découvrez ses premiers mots et la réaction de Florian Maurice👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2021