RC Lens, Stade Rennais - Mercato : le dossier Badé tranché par le RC Strasbourg ?

Priorité du Stade Rennais pour remplacer Damien Da Silva, Loïc Badé (21 ans) ne sera pas simple à sortir du RC Lens. Selon Ouest France, le club artésien attendrait 20 M€ pour lâcher son grand espoir. La raison de ce tarif excessivement élevé pour un joueur arrivé libre il y a un an ? Les Sang et Or se seraient entendus avec Le Havre, précédent club de Badé, pour leur laisser un pourcentage de l'ordre de 20%.

Malgré ce tarif élevé, le Stade Rennais continuerait toujours de négocier d'arrache-pied au risque de commencer à agacer le club artésien ? « Le RC Lens ne se laissera pas faire sur le dossier Badé », a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter. Alexander Djiku pourrait trancher ce dossier épineux.

Comme déjà évoqué, le stoppeur du RC Strasbourg est pisté par le Stade Rennais et pourrait être une alternative crédible en cas d’échec avec Badé, même si cette piste ne s’est pas refroidie ces dernières heures. « Rennes a coché plusieurs noms. Il y a aussi Djiku mais il part de plus loin », a précisé le journaliste Fabrice Hawkins.