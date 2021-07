RC Strasbourg – Mercato : ça bouge pour un ex flop de Stéphan au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Avec 18 matches toutes compétitions confondues, Henrique Dalmbert (27 ans) n'aura guère brillé la saison dernière au Stade Rennais. Prêté par l'Inter Milan, l'ancien niçois ne retournera pas chez les champions d'Italie. Sous contrat jusqu'en 2023, il va être prêté à un autre club de Serie A, Cagliari. L'option d'achat s'élève à 7 M€.

