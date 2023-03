Real Madrid, Équipe de France : une pépite du Stade Rennais rêve des Merengue et des Bleus

Prêté par le Stade Rennais à l'AJ Auxerre où il a déjà marqué trois fois en seulement neuf apparitions, Matthis Abline (19 ans) est ambitieux pour l'avenir. Dans un entretien vérité à Ouest-France, l'international Espoirs français a évoqué son plan de carrière... Un plan qu'il aimerait voir passer par le Real Madrid.

« Où je me vois dans cinq ans ? Je ne me projette pas. J’espère juste un Mathis plus expérimenté, avec du temps de jeu, au top de sa forme, qui aura réalisé beaucoup d’objectifs. Est-ce qu'un club me fait rêver ? Le Real Madrid ! Enfant, j’étais fasciné par le Real de Cristiano Ronaldo, mon idole. Le maillot blanc, la machine scorer… Ce sont eux qui m’ont fait aimer le football. L’équipe de France A me fait rêver aussi. Tout cela est dans un coin de ma tête ».