Real Madrid, FC Barcelone : Alaba bientôt Merengue, le favori de Messi à la présidence en pole

Marca : Alaba pourrait être imminent

En fin de contrat au Bayern Munich en juin, David Alaba peut négocier avec qui lui chante depuis hier. Le défenseur autrichien réclame un très gros salaire, qui a fait reculer les champions d'Europe en titre mais pas le Real Madrid. Selon Marca, les Merengue seraient prêts à lui offrir 10 M€ nets pendant quatre saisons.

AS : Benzema-Aspas, duel de buteurs

Ce soir, le Real Madrid accueille le Celta Vigo pour le compte de la 16e journée de la Liga. Soit une opposition entre Karim Benzema et Iago Aspas, les deux joueurs les plus impliqués dans des buts du championnat espagnol (respectivement 13 et 15) depuis le début de la saison.

El Mundo Deportivo : Laporta favori des sondages

Proche de Lionel Messi, qu'il a côtoyé lors de son premier passage à la présidence du FC Barcelone (2003-10), Joan Laporta est le favori des socios pour l'élection de la fin du mois selon El Mundo Deportivo. Un sondage lui accorde plus de la moitié des voix. Une bonne nouvelle dans l'optique de prolonger l'Argentin au-delà de juin ?