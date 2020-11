Real Madrid, PSG - Mercato : Pogba change les plans de Zidane pour Camavinga (Stade Rennais) !

Qu’arrive-t-il à Paul Pogba ? Si aérien quand il est en pleine forme, le champion du monde 2018 peine à retrouver son plus haut niveau depuis le début de la saison. Ses prestations en Bleu et à Manchester United sont même des plus inquiétantes.

Selon les informations de Talksport, Ole Gunnar Solskjaer pense même qu'il ne peut pas jouer avec Bruno Fernandes, les deux joueurs se marchant dessus. Contrairement à ces derniers mois, le plan des Red Devils serait donc de vendre Pogba à l’été 2021. Ce serait pour cette raison qu'ils ont utilisé l'option d'un an du contrat du milieu, désormais sous contrat jusqu'en 2022.

Zidane entre Pogba et Camavinga ?

Toutefois, même s'il finit au Real Madrid, le média britannique explique que Pogba ne devrait pas coûter trop cher. En cause ? Son manque de temps de jeu et la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Car, à ce jour, le club espagnol serait toujours intéressé par le profil de Pogba, très apprécié par Zinédine Zidane. ce dossier pourrait évidemment contrarier la piste Eduardo Camavinga, convoité aussi par la Maison Blanche à l’été 2021.