Real Madrid, PSG, Stade Rennais – Mercato : la réponse cash de Camavinga aux rumeurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Courtisé par les plus grands clubs de la planète parmi lesquels le Real Madrid ou encore le PSG, Eduardo Camavinga (18 ans) suscite toujours autant de rumeurs autour de son avenir au Stade Rennais. Ces derniers jours, les bruits de couloir se sont encore amplifiés alors que l'international tricolore se retrouve confronté à la concurrence en Bretagne et a perdu son statut d'indiscutable dans le 4-1-4-1 de Julien Stéphan.

« Les rumeurs ? Ça peut t'embrouiller »

Questionné sur le site officiel de son club, Eduardo Camavinga est revenu sur les rumeurs de départ permanente dont il fait l'objet … Avec beaucoup de détachement et de mesure dans son discours : « Les rumeurs ? C’est tous les jours mais il ne faut pas trop y prêter attention. Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au Stade Rennais et totalement concentré avec mon club. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains », a simplement répondu le jeune milieu de terrain.

Du côté du Stade Rennais, Florian Maurice ne désespère pas de trouver une solution pour prolonger le bail du milieu de terrain, en contrat jusqu'au 30 juin 2022 et désormais représenté par le prestigieux Stellar Group basé en Angleterre.