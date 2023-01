Stade Rennais - Mercato : un indésirable fait le forcing pour partir !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Alors qu’il était titulaire dans les cages rennaises il y a encore quelques temps, Alfred Gomis est désormais le 3e portier des Bretons derrière Steve Mandanda et Dogan Alemdar. Une situation qui ne convient pas à l’homme de 29 ans formé en Italie qui veut rapidement changer de club pour avoir du temps de jeu.

« La situation ne s’explique pas. Le club a pris cette décision et en tant que joueur, je la subis. Je ne joue pas les victimes, mais j’avoue que je ne m’attendais pas à passer de tout à rien. Pour le club, je ne fais plus partie du projet. Je m’entraîne tous les jours avec mes coéquipiers, mais je sais d’avance que le jour du match, je ne pourrai pas être appelé. Le fait est qu’on ne me donne même pas la possibilité de changer la situation. Avec mon agent, nous sommes donc en train de chercher une solution. », a confié Alfred Gomis à La Gazzetta dello Sport.