Rennes peut oublier Danjuma, offre pour Elis (Bordeaux), bagarre en Coupe de France !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Rennais : Danjuma ne viendra pas Ciblé par le Stade Rennais pour pallier la grave blessure de Martin Terrier, l’attaquant de Villarreal, Arnaut Danjuma, ne devrait pas rallier la Bretagne cet hiver et devrait plutôt faire son retour outre-Manche. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'ancien joueur de Bournemouth devrait rejoindre Everton sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Toulouse : Dallinga vers l'Italie ? Selon les indiscrétions du journaliste italien, Nicolò Schira, l'attaquant du Téfécé, Thjis Dallinga, auteur de 6 buts en 20 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ferait l'objet d'un intérêt de Brescia, actuel 13e de Serie B. Stade Brestois : Loïc Rémy à l’entraînement Loïc Rémy (36 ans) était présent en tribunes hier soir et il va s’entraîner ces prochains jours avec Brest. C’est ce qu’a annoncé Eric Roy, qui a bien connu Rémy à l'OGC Nice : « Il va parfaire avec nous sa préparation, lui qui s’entraîne seul ». Le joueur est sans club depuis l’été dernier et la fin de son aventure avec Adana Demirspor (TUR). Pourrait-il intégrer l’effectif ? Ce n’est pas l’idée première, mais « si Loïc casse la baraque, on ne sait jamais », a ajouté Roy. Stade de Reims : Pentz dans le Colorado Un départ se profile au Stade de Reims. Selon L’Union du jour, Patrick Pentz va quitter le club champenois pour un prêt gratuit de 6 mois aux Rapids du Colorado. À 26 ans, le gardien autrichien de 26 ans n’a jamais convaincu ni remplacé Predraj Rajkovic depuis son arrivée en juillet dernier. LOSC : rechute pour Gudmundsson ? Alors que le LOSC s’est qualifié en 8es de finale de la Coupe de France aux dépens de Pau (2-0), un nouveau coup dur pourrait frapper l’effectif de Paulo Fonseca. « J’ai parlé avec Gabriel Gudmundsson qui a joué cet après-midi avec la N3. Il a ressenti un petit problème et est sorti. Je ne pense pas que ce soit grave », a fait savoir le coach portugais en conférence de presse d’après-match. 🔴⚪️ Info Mercato



➡️ Patrick Pentz va quitter le Stade de Reims pour un prêt gratuit de 6 mois aux Rapids du Colorado



👉🏻 À lire dans l’Union du jour pic.twitter.com/7yvm8GcYBl — Reims VDT (@reimsvdt) January 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Girondins : une offre de la MLS pour Ellis

Auteur d’un but et 2 passes décisives en 19 matches cette saison, Alberth Elis n’a plus la tête à Bordeaux qui cherche à le vendre pour se renforcer en attaque. Selon Foot Mercato, les Girondins ont reçu une offre d’un club de MLS (dont le nom n’a pas encore fuité) pour l’ancien attaquant de Boavista et espèrent désormais que les négociations aboutiront. En cas de départ dans les prochaines heures, le FCGB reviendra à la charge pour Jeremy Livolant (Guingamp, 25 ans) avec une nouvelle offre.

AJ Auxerre : Pélissier se sert de la Coupe pour la Ligue 1

Tout n’a pas été parfait mais l’AJ Auxerre a composté son billet pour les 8es de finale de la Coupe de France, dont le tirage aura lieu ce soir. Le club bourguignon s’est imposé à Niort et doit désormais se servir de ses nouveaux automatismes pour se relancer en championnat dès dimanche lors de la réception du Montpellier HSC (15h). « Quand on est dans la position où on est en Championnat, on a besoin de retrouver des dynamiques en termes de victoires, a constaté Christophe Pelissier. Le fait de gagner, de marquer beaucoup de buts et, surtout, de ne pas en encaisser, c’est toujours positif. On a eu dix minutes difficiles, qui s’expliquent un peu par le manque de confiance. Mais dès qu’on a pu avancer, mettre le pied sur le ballon, ça a été plus facile pour nous. »

Coupe de France : un match finit en eau de boudin

Une rencontre comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France s’est terminée sur une bagarre entre l’ASM Belfort et le FC Annecy (1-1). Si ce dernier s’est finalement imposé lors de la séance de tirs au but sur le score de 4 tab 3, une échauffourée est venu entacher la qualification annécienne. En effet, à l’issue de la séance de tirs au but, une bagarre a éclaté entre Lucas Cuenin (ASMB) et Bissenty Mendy (FCA). Les deux défenseurs centraux ont été expulsés, l’un des deux ayant frappé l’autre par derrière à l’issue de la partie. À noter que Laurent Guyot a fustigé ce comportement en conférence de presse d’après-match, les premières versions pointant du doigt le comportement de ses joueurs avec notamment Alexy Bosetti qui auraient chambré le dernier tireur belfortain qui venait de manquer son tir au but.

Retrouvez le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France en direct sur notre site

AS Monaco : Geubbels rejoint Saint-Gall

Prêté au FC Nantes la saison dernière, Willem Geubbels quitte définitivement l'AS Monaco pour rejoindre Saint-Gall. Selon Foot Mercato, le milieu offensif de 21 ans a signé un contrat avec le club suisse jusqu'en juin 2025. De son côté, le club de la Principauté laisse le joueur partir libre en négociant un gros pourcentage à la revente.

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

Fabien Chorlet

Rédacteur