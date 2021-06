Stade de Rennais - Mercato : accélération pour une ancienne piste du LOSC pour l'après-Nzonzi ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Ça a été une surprise mais le Stade Rennais a décidé de ne pas transformer l'essai avec Steven Nzonzi. Le milieu de terrain défensif est donc retourné du côté de la Roma alors qu'il tenait vraiment à s'engager sur le long terme avec les Rouge et Noir. A Florian Maurice, désormais, de trouver un remplaçant à la hauteur. Le nom de Hector Herrera (Atlético) a filtré mais une autre piste, scandinave celle-là, remonte à la surface.

Début juin, en effet, le Stade Rennais avait été associé au nom de Jens Cajuste, milieu de 21 ans révélé cette saison en Champions League avec Midtjylland. Depuis l'hiver dernier, le LOSC et l'AS Monaco le suivent avec intérêt. Rennes est venu aux nouvelles et, depuis qu'il a pris sa décision pour Nzonzi, il serait vraiment chaud pour le recruter. L'indemnité tournerait aux alentours de 5 M€ mais avec la présence de trois clubs intéressés rien qu'en France et la présence du joueur à l'Euro avec la Suède, les enchères pourraient s'envoler…

El Rennes 🇫🇷 está pensando en Héctor Herrera y Jens Cajuste 🇸🇪 para cubrir la salida de Steven Nzonzi y el probable traspaso de Eduardo Camavinga.



Así lo informa #LEquipe pic.twitter.com/AU46PLbJyl — Raúl Méndez (@raulmendezg) June 20, 2021