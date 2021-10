Stade Rennais - Mercato : une rentrée d'argent colossale dans les prochains mois ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

A défaut d'enchaîner les matches, et les buts, il accumule les blessures. Lui, c'est l'attaquant belge du Stade Rennais, Jérémy Doku, qui n'a disputé que trois petites rencontres de L1 cette saison.

Blessé le 11 octobre dernier au ligament latéral externe d'un genou, l'ailier international belge pourrait réapparaître contre Lyon, le 7 novembre prochain à l'occasion de la 13e journée de L1. Si son entraîneur, Bruno Genesio, le juge suffisamment rétabli.

En attendant, et selon le média néerlandais Voetbal24, les Reds de Liverpool ne seraient pas insensibles aux charmes du joueur qui n'a marqué que deux buts la saison dernière alors que son transfert s'est élevé à plus de 25 millions d'euros. On évoque cette fois un montant 45 millions d’euros pour une possible transaction. A suivre...