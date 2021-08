Stade Rennais, ASSE, FC Nantes - Mercato : coup de théâtre pour M'Baye Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après un prêt peu concluant de quatre mois à Al-Ahli en Arabie Saoudite, M'Baye Niang a fait son retour au Stade Rennais cet été. Mais alors qu'un départ semblait inéluctable pour l'attaquant sénégalais, un retournement de situation pourrait avoir lieu.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, courtisé par l’AS Saint-Etienne l'hiver dernier et le FC Nantes cet été, n'écarterait pas la possibilité de rester à Rennes. Reste à savoir si l'entraîneur du club Rouge et Noir, Bruno Génésio, va l'intégrer dans la rotation.

M'Baye Niang est prêt à rester à Rennes https://t.co/x2Dfu8YglV — Foot Mercato (@footmercato) August 24, 2021