Stade Rennais, ASSE : Genesio lève le voile sur Guirassy et la fin du Mercato

Le Stade Rennais a laissé passer une belle occasion de rester au contact du train de la Ligue des champions. Car l'OGC Nice s'est imposé hier à Metz (2-0), de même que l'OM à Lens (2-0) la veille.

À Clermont, les Rouge et Noir menaient à la pause mais ils se sont faits renverser par des locaux transfigurés au retour des vestiaires (1-2). Forcément rageant pour Bruno Genesio, qui en a profité pour justifier l’absence de Sehrou Guirassy et la dernière ligne droite du mercato hivernal.

« On attend le retour de nos internationaux de la CAN. A priori non, pas de départ ni d’arrivée cet hiver, a-t-il glissé au micro de Prime Vidéo. Serhou Guirassy était malade, il y a eu un petit problème lors de la mise au vert hier donc il n’y a pas de sujet le concernant. »

