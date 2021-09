Stade Rennais, ASSE, Girondins, FC Nantes - Mercato : coup de théâtre pour M’Baye Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ce n’est pas parce que le mercato estival a fermé ses portes que plus personne ne peut recruter. Regarder le cas M’Baye Niang, qui serait proche de s’engager en faveur des Girondins de Bordeaux. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais serait attendu aujourd’hui au Haillan pour conclure le deal.

Foot Mercato ne confirme absolument pas l’imminence de cette opération. « Ce dossier reste très compliqué, assurent nos confrères. Si des premiers contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties, l'ancien buteur de l'AC Milan se trouve actuellement à Rennes et n'a pas prévu, sauf retournement de dernière minute, de se rendre en Gironde demain. Prudence donc dans cette opération qui reste délicate et qui pourrait durer un bon moment... »

On a appris que le FC Nantes a tenté de relancé Niang ces derniers jours. Preuve que le dossier reste ouvert et n’a pas encore été totalement finalisé par les Girondins. Et pour cause : il reste à trouver un accord avec le Stade Rennais et obtenir la validation de la DNCG.

🇸🇳M’baye Niang refuse toujours le FC Nantes et Bordeaux aimerait lui offrir un contrat de 2 ans. Il n’y a pas encore d’accord mais le joueur est intéressé. Il faut également que la DNCG valide le transfert. (⁦@20minutesbord⁩) #MercatoSRFC https://t.co/7dpRK0dOZC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) September 13, 2021