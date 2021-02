Stade Rennais, ASSE, Girondins - Mercato : le départ de dernière minute de Mbaye Niang serait conclu !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est un départ qui n'était pas prévu mais qui devrait soulager tout le monde. Aussi bien Mbaye Niang, l'attaquant qui ne semblait plus faire franchement partie des plans de Julien Stéphan, et le Stade Rennais, qui voit la concurrence offensive se réduire un peu tout en réalisant une petite opération financière.

FootMercato et Mohamed Toubache-Ter confirment en effet ce dimanche soir que Mbaye Niang va bel et bien s'engager avec le club saoudien de l'Ahli Sports Club. Un prêt payant de six mois pour 1,5 millions d'euros, avec une option d'achat; serait conclu.

Mbaye Niang, qui ne souhaitait pas quitter le Stade Rennais il y a quelques jours encore, semble avoir revu sa position. Un challenge exotique l'attend désormais, au moins jusqu'à la fin de la saison.