Stade Rennais, ASSE, Girondins – Mercato : Mbaye Niang pourrait faire ses valises d'ici ce soir !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si le Mercato est terminé depuis une petite semaine en France, ce n'est pas le cas partout et cela pourrait permettre de régler une situation compliquée. Mbaye Niang, l'attaquant du Stade Rennais, n'a pas trouvé preneur cet hiver malgré les convoitises de l'ASSE ou des Girondins et l'avenir s'annonce bouché en Bretagne avec Hunou, Guirassy et Terrier comme concurrents.

Ces derniers jours, des destinations exotiques sont évoquées pour Niang qui semblait avoir décidé de rester en Bretagne. Mais si l'on en croit l'insider Mohamed Toubache-Ter, une surprise de dernière minute n'est pas à exclure avant minuit.

Mbaye Niang hésiterait à partir

D'après lui, le club saoudien d'Ahli Saudi aurait formulé une proposition de prêt payant à hauteur de 1,5 million d'euros avec une option d'achat non obligatoire. Une offre visiblement susceptible de le faire hésiter alors qu'une signature doit avoir lieu avant ce soir minuit. Le compte à rebours est donc lancé.