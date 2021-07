Stade Rennais, ASSE - Mercato : changement de cap pour M’Baye Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le cas M’Baye Niang n’est pas simple à gérer pour Bruno Genesio. À peine débarqué sur le banc du Stade Rennais, l’ancien coach de l’OL savait déjà que le club breton ne comptait pas sur l’attaquant sénégalais la saison prochaine.

Depuis, le joueur de 26 ans a été placé sur la liste des transferts, comme l’été et l’hiver derniers. Récemment, un intérêt grandissant du FC Porto semblait tenir la corde. Le club portugais pourrait se faire damer le pion par... Fernabahçe.

Selon le média turc Fanatik, le club stambouliote aurait en effet des vues sur Niang et lui aurait fait part de son intérêt. Aucune offre n’a toutefois été transmise pour l’instant. Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en juin 2023, celui qui fut proche de signer à l'ASSE en octobre dernier est coté à 4,5 M€ par la plateforme Transfermarkt.

💥 FANATİK ÖZEL 💥



👉 Fenerbahçe, forvet transferinde yeni hedefini Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang olarak belirledi. 26 yaşındaki forvetle temaslar başladı.



✍: @gokmenozcan pic.twitter.com/LBNlKv58Fe — Fanatik (@fanatikcomtr) July 9, 2021