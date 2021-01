Stade Rennais, ASSE – Mercato : le départ de Mbaye Niang serait bouclé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Même si Mbaye Niang a fait son retour sur les terrains en fin d'année avec le Stade Rennais, les messages envoyés par Julien Stéphan étaient assez clairs. Depuis son départ avorté à l'ASSE, le Sénégalais n'était pas une priorité offensive du coach breton.

En attendant le retour de blessure de Guirassy, Hunou et Martin Terrier ont occupé la place de numéro 9 avec plus de régularité, ce qui ne laissait guère le choix à Niang. L'attaquant devait trouver un point de chute et à quelques jours de la fin du Mercato, celui-ci semble trouvé.

La Chaîne Telefoot annonce en effet ce jeudi soir que Mbaye Niang devrait retourner dans un championnat qu'il connaît bien : le Serie A. Un prêt de six mois avec une option d'achat à 10 millions d'euros serait quasiment conclu. L'attaquant rennais semble donc parti pour relever le challenge de la lutte pour le maintien avec le club italien.