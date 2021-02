Stade Rennais, ASSE - Mercato : un premier tournant dans l'aventure exotique de Mbaye Niang ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Faute d'avoir réussi à rebondir en Ligue 1 lors du Mercato hivernal alors que l'ASSE et les Girondins avaient un œil sur lui, Mbaye Niang a finalement dû se résoudre à quitter le Stade Rennais pour se relancer. Le club d'Al-Ahli, en Arabie Saoudite, lui a offert un challenge suffisamment alléchant pour le convaincre de tenter l'aventure exotique.

Pendant au moins six mois, soit la durée de son prêt, Mbaye Niang va donc découvrir le championnat saoudien avec une formation ambitieuse puisque Al-Ahli pointe à la deuxième place, à quatre longueurs du leader Al-Shabab. Et les grands débuts de Niang sous sa nouvelle tunique devraient être pour aujourd'hui.

Niang, un adversaire parfait pour flamber ?

Avec une occasion idéale pour se lancer puisque son club reçoit Al-Ain qui est tout simplement la lanterne rouge du championnat saoudien. De quoi permettre au transfuge du Stade Rennais de faire trembler les filets dès ses premières minutes avec son club ?