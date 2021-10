Stade Rennais : Camavinga a déjà un surnom au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a beau connaître un début de saison mitigé au niveau de ses résultats et ses prestations collectives, Eduardo Camavinga (18 ans) reste une lueur d’espoir pour la suite. Bien intégré dans le vestiaire de la Casa Blanca depuis son arrivée au mercato estival, l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a d’ailleurs déjà d'ailleurs raconté que ses nouveaux coéquipiers lui ont déjà fait une petite place dans le vestiaire merengue...

« C’est un secret, je ne peux rien dire »

« Tout s’est bien passé. J’étais surpris. Ce sont des joueurs humbles qui m’ont mis directement à l’aise, a-t-il expliqué dans Ouest France. Ils me font quelques blagues même si je ne parle pas bien espagnol… Quel genre de blagues ? Avec Luka (Modric) et Karim (Benzema), ils m’appellent… C’est un secret, je ne peux rien dire (rires). Mais ils m’appellent par un autre prénom. Ça veut dire que je suis bien intégré. » On a déjà hâte de connaître le nouveau surnom en question.

E.Camavinga : « Le Stade Rennais m’a formé. C’est mon club formateur et je lui dois beaucoup. Je lui serai reconnaissant à vie sinon je ne serais pas là où je suis maintenant. » (@sports_ouest) pic.twitter.com/PY8hq984Jj — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 7, 2021