Stade Rennais : de l’eau dans le gaz entre Genesio et Maurice, Daniel Riolo balance !

Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

La fin de saison rennaise agace d’un peu partout, et Daniel Riolo est lui aussi plus que perplexe. Le chroniqueur de RMC est déçu par le rendement des Bretons, et a même lâché quelques bombes, notamment sur ce qui se passe en interne.

Les anciens lyonnais en brouille

En effet, selon ses informations un « problème relationnel » se serait créé entre Bruno Génésio et Florian Maurice, l’un reprochant à l’autre le mauvais recrutement estival.

Daniel Riolo semble lui aussi critique sur ce mercato qu’il qualifie de « mauvais ». Les recrues comme Joe Rodon, ou encore Xeka ne donnent pas vraiment satisfaction.