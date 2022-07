Stade Rennais, FC Barcelone - Mercato : tensions pour Umtiti, les Bretons ouvrent une nouvelle piste !

Un prétendant commence à s’effacer pour Samuel Umtiti. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone depuis plusieurs saisons, des portes de sorties s’étaient ouvertes au champion du monde en Ligue 1. Malheureusement pour lui, Big Sam ne retrouvera pas ses anciens potes à l’OL, et maintenant les retrouvailles avec son ancien coach Bruno Génésio se retrouvent également compromises.

Le Stade Rennais qui s’était positionné sur le défenseur de 28 ans, est désormais hésitant. D’après Ouest-France, le cas Umtiti divise en interne, entre son ancien coach à l’OL qui pousse pour que le barcelonais remplace Nayef Aguerd, tandis que certains membres du staff rennais commencent à s’interroger sérieusement sur la pertinence d’une telle recrue.

« Il y a des interrogations, comme vous le savez, sur son état physique pour l’instant. J’ai eu des échanges avec lui qui m’ont rassuré. Mais pour juger, c’est le terrain qui nous le dira. Je comprends que pour le club, ça puisse être quelque chose qui freine le dossier. Quand il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui voient une multitude de matches, qui analysent une multitude de données, c’est normal de leur faire confiance pour le recrutement, car ce n’est pas mon travail premier. Soit on a un fonctionnement, on s’y tient et on le respecte, soit on ne le fait pas, mais ça ne sert à rien d’avoir un organigramme bien défini», a déclaré Génésio au micro de Ouest-France.

Face aux difficultés de cette piste, le Stade Rennais a déjà activé quelques plans B. Si l'on en croit le journaliste italien Fabrizio Romano, les Rouge et Noir ont formulé une proposition de 10 M€ au Benfica Lisbonne pour leur jeune stoppeur brésilien Morato (21 ans). Les discussions pourraient s'accélérer dans les prochains jours.

Pas considéré comme un titulaire à part entière chez les Aigles, l'ancien joueur du FC Sao Paulo est quand même apparu 28 fois la saison dernière pour un total de 2 200 minutes. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024.

Excl: Rennes have made an official proposal around €10m to Benfica for Brazilian centre back Morato. Deal considered not easy as the price tag is high. 🔴 #transfers



Benfica have doubts about Samuel Umtiti - and will discuss with Rennes for Morato in the coming days.