Stade Rennais, FC Nantes, Girondins - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de M’Baye Niang

Le plan des dirigeants des Girondins de Bordeaux ne se déroule pas exactement comme prévu. Toujours en quête d’un renfort en attaque, les Bordelais ont arrêté leur choix sur M’Baye Niang (26 ans). Le buteur du Stade Rennais reste leur priorité mais les négociations ont pris du retard.

Attendu mardi au Haillan pour s’engager, Niang est en arrêt de travail depuis plus d’une semaine et reste dans l’attente de la finalisation du dossier, qui pourrait intervenir d’ici à la fin de la semaine. Selon Ouest France, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux seraient même tombés d’accord pour un transfert gratuit de l’attaquant sénégalais !

Des bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente auraient été inclus dans le deal mais rien n’est encore signé pour autant. Le quotidien régional ajoute en effet que « cela coincerait encore entre Niang, son agent et les Girondins. » À suivre, donc, encore et toujours.