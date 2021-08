Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : l’annonce retentissante de Camavinga sur son avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes d’hier ne restera pas dans les annales mais le SRFC peut se vanter de l’avoir remporté (1-0). C’est Martin Terrier, d’une frappe rasante touchée par Alban Lafont, qui a donné la victoire aux Rouge et Noir.

Peu après le coup de sifflet final, Eduardo Camavinga (18 ans) aurait profité de l’osmose avec les supporters du Roazhon Park pour leur faire une annonce de taille sur son avenir : il va partir cet été, à un an de la fin de son contrat. Selon Frétigné, chef des sports à Ouest France, Camavinga se serait en effet rapproché du RCK pour faire cette confidence sur son avenir après la rencontre face au FC Nantes.

Si cela est vrai, c’était probablement son dernier match sous le maillot du Stade Rennais. Fabrizio Romano confirme : « Il y a de grandes chances que Camavinga quitte le Stade Rennais dans les 8 derniers jours du mercato. Il ne signera pas de long contrat donc ils veulent le voir partir pour 35 M€. Cela dépend des offres à venir. La course est lancée. »

There are chances for Eduardo Camavinga to leave Rennes in the final 8 days of the transfers market. He’ll not sign a new long-term deal with Rennes, so they’re open to sell Camavinga for €35m fee. 🔴🇫🇷 #transfers



It depends on the offers in the next few days. Open race.