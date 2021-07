Stade Rennais, FC Nantes, ASSE - Mercato : l’avenir de M’Baye Niang s’est accéléré subitement

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Niang direction Venise ? Selon les informations du toujours très bien informé Nicolo Schira, spécialiste du mercato, le nouveau point de chute de M’Baye Niang est connu. Il devrait s’envoler pour l’Italie.

L’ancien attaquant du Milan AC pisté par l’ASSE en octobre 2020 puis cet hiver et le FC Nantes cet été serait finalement tout proche du promu Venezia FC. Il devrait s’y rendre sous la forme d’un prêt avec option d’achat, rapporte le journaliste sur son compte Twitter.

Former ACMilan striker Mbaye #Niang is almost done to #Venezia from #Rennes on loan with option to buy. #transfers