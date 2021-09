Stade Rennais, FC Nantes, Girondins - Mercato : revirement lunaire pour M’Baye Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le plan des dirigeants des Girondins de Bordeaux ne se déroule pas exactement comme prévu. Toujours en quête d’un renfort en attaque, les Bordelais ont arrêté leur choix depuis plusieurs jours sur M’Baye Niang (26 ans).

Le buteur du Stade Rennais reste à ce jour leur priorité mais L’Équipe fait savoir que les négociations ont pris du retard ces dernières heures. Attendu hier au Haillan pour s’engager, Niang est en arrêt de travail depuis plus d’une semaine et reste dans l’attente de la finalisation du dossier, qui pourrait intervenir dans les 24 ou 48 heures.

Niang réintégré au groupe pro du SRFC ?

L’attaquant sénégalais récemment relancé par le FC Nantes s’est déjà entretenu avec le président Gérard Lopez, le directeur technique Admar Lopes et l’entraîneur Vladimir Petkovic. Son avenir à court terme se joue entre Paris, la Bretagne et la Gironde, où les différentes parties concernées tentent de s’accorder.

Foot Mercato, déjà pas très confiant sur un dénouement positif hier, va plus loin : « Plus les heures passent, plus les chances de voir l’attaquant sénégalais en Gironde s’amenuisent. Du côté de Rennes et de Genesio on réfléchirait même à le réintégrer dans le groupe pro. »

