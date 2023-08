Stade Rennais, FC Nantes - Mercato : un gros coup tenté en Premier League pour oublier Centonze ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

En quête d'un latéral droit, le Stade Rennais a refermé la piste Fabien Centonze, le joueur du FC Nantes étant jugé trop cher (pour le moment ?). Mais Rennes continue toujours de chercher le remplaçant d'Hamari Traoré où une nouvelle piste est apparue en Premier League. Après Djed Spence (Tottenham) la saison dernière, c'est un joueur de Leicester qui serait à présent ciblé : le belge Timothy Castagne.

Rennes vise Castagne

Relégué en Championship, Timothy Castagne serait désireux de quitter son club, selon les informations du journaliste Mercato Ignazio Genuardi. Avec 42 matchs, 2 buts et 4 passes décisives, Timothy Castagne représenterait un concurrent de taille pour Lorenz Assignon. Cependant, le Belge - qui ne dirait pas non à un retour en Série A après son passage à l'Atalanta Bergame - donnerait la priorité à une équipe de plus gros calibre... Et la Juventus de Turin est annoncée sur les rangs.

Florian Maurice va devoir développer des trésors de persuasion pour rivaliser avec la Vieille Dame...

Désireux de quitter #Leicester, le latéral droit #Castagne suscite notamment l’intérêt de #Rennes. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Foxes, le Diable Rouge pourrait néanmoins privilégier une formation plus huppée comme la Juve. #Mercato #SRFC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 3, 2023

