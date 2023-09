Stade Rennais : Florian Maurice ferme le Mercato et annonce une grande nouvelle !

Présent sur la chaîne L’Equipe ce vendredi à l’issue du tirage au sort de la Ligue Europa qui a vu le Stade Rennais tomber sur une poule solide, Florian Maurice a confirmé qu’à l’exception du prêt à entériner d’Alfred Gomis (FC Lorient) le Mercato breton était clos.

« On va faire confiance à la défense que nous avions la saison passée. Nous souhaitons continuer avec eux parce que changer tout le temps les choses, ça ne les améliore pas forcément. On a envie de travailler avec ces personnes-là, on a confiance en eux, et on fera un très bon championnat et une très bonne Coupe d’Europe avec cet effectif-là ».