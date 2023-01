Stade Rennais : Genesio ne sait pas comment remplacer Terrier et clôt une polémique avant Bordeaux

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Bruno Genesio est passé ce vendredi en conférence de presse à la veille du 32e de finale de la Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux. L'occasion pour l'entraîneur rennais d'en dire plus sur l'éventuelle venue d'un attaquant au mercato hivernal pour remplacer Martin Terrier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Podcast Men's Up Life

"On est en réflexion"

"Trouver le remplaçant de Martin, ce n’est pas possible à ce moment-là du mercato. On est en réflexion, on s’interroge. Il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut essayer de trouver un joueur qui pourrait correspondre à ce que faisait Martin ou se dire qu’on a aussi des joueurs à disposition qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour diverses raisons ces derniers temps et qui peuvent, dans un style différent, combler cette absence préjudiciable."

Avant le début de son point presse, Bruno Genesio a, par ailleurs, tenu à corriger les propos qui lui avaient été prêtés après la victoire contre l'OGC Nice (2-1). "Je voudrais juste mettre fin à une petite polémique par rapport à ma phrase qui n’était pas du tout destiné aux Girondins de Bordeaux ou à Clermont mais plus à mon équipe."

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, avait des choses à dire en conférence de presse à la veille du 32e de finale de la Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux.

Fabien Chorlet

Rédacteur