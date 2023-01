Stade Rennais : Genesio attend Toko Ekambi, vise la C1 et se paie encore les supporters de l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Sur l'objectif C1

« On a les moyens d'aller chercher la Ligue des champions. Mais on n'est pas seuls. On a un championnat extraordinaire cette année. On est cinquièmes avec 37 points, c'est quasiment 2 points par match et on est cinquième ».

Sur le boycott de Terrier par Deschamps

« J'ai été très déçu que Martin Terrier ne soit pas sélectionné au Mondial, au même titre que Flo (Maurice), parce qu'il a fait une saison extraordinaire avec nous ».

Sur la rumeur Karl Toko Ekambi

« C'est un joueur qu'on a ciblé, il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce qu'on recherche. Oui on a parlé avec lui et oui, il a envie de venir. Il y a une bonne avancée, après on n'est pas seuls ».

Sur son traitement à l'OL

« J'avais l'impression d'être le bouc émissaire de tout. Même quand il pleuvait à Lyon, c'était de ma faute. C'est allé loin. Mais c'est aussi un passage qui m'a énormément renforcé en tant qu'en entraîneur, mais aussi en tant qu'homme ».