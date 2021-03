Stade Rennais : Genesio, Coupet, rumeurs, Mercato...Holveck sort du silence

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Plusieurs jours, déjà, que le quotidien Ouest-France a publié l'information. Reprise par de nombreux médias et qui lassait à penser que Bruno Genesio allait faire venir, dans les prochaines semaines, Grégory Coupet (Dijon) au Stade Rennais. Résultat, le président du SRFC, Nicolas Holveck, a tenu à fermement démentir l'information. Et ce au travers d'un communiqué.

Que voici : "Je le regrette mais je suis dans l’obligation de réagir à des articles publiés ce matin dans Ouest-France qui contiennent de nombreuses contrevérités.

Comme Florian Maurice et nos actionnaires, j’ai toujours soutenu Julien Stéphan même dans les périodes les plus difficiles. Nous avons tous tenté de le faire revenir sur sa décision jusqu’au bout. La semaine dernière, j’ai communiqué précisément sur les raisons de sa démission. Julien en a fait de même de son côté. Il n’y avait aucune divergence dans nos propos. Je l’ai eu encore au téléphone ce matin. Il était lui aussi fortement irrité par ces contrevérités. Dès le départ de Julien acté, notre mission était de le remplacer par le meilleur entraîneur possible et le plus rapidement possible. Le football, c’est prévoir. J’ai toujours une shortlist d’entraineurs disponibles. Avec Florian, nous avons immédiatement contacté les candidats et organisé des rendez-vous avec la famille Pinault. À l’issue de ces rencontres, notre choix s’est porté sur Bruno Génésio qui s’inscrit parfaitement dans le projet du Stade Rennais F.C.

Notre seul but est désormais d’avancer tous ensemble afin d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, à savoir une place européenne. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un staff de grande qualité. Tous ont été reçus par Florian. Ils travaillent pour mettre Bruno et le groupe dans les meilleures conditions. À ce sujet, des annonces seront faites dans les prochains jourspour préciser les ajustements qui seront effectués.

Je dénonce également la fausse information annonçant l’arrivée de Gregory Coupet. Je peux d’ailleurs vous annoncer la prolongation pour 3 ans d’Olivier Sorin, qui sera actée dans les prochains jours. Enfin, quand on connaît l’attachement de la famille Pinault au Stade Rennais F.C., je trouve grotesque de remettre en cause l’identité bretonne du club sous prétexte du changement d’entraîneur. Le club dans son ensemble est profondément ancré dans sa ville et dans sa région.

J’assume tous ces choix et apporte à Florian Maurice toute ma confiance et mon soutien."