Stade Rennais - Mercato : Genesio fait le point sur les recrues en défense

Le Stade Rennais défiera le SC Fribourg en amical ce samedi à 17h30. Cette confrontation face au 6ème de la dernière Bundesliga permettra de jauger une équipe qui a créé une véritable sensation sur la dernière saison de Ligue 1, mais perdu des éléments forts comme Nayef Aguerd en défense.

Bruno Genesio a prévu de faire tourner en faisant jouer le maximum de joueurs possibles mais regrette de ne pas déjà pouvoir mettre à l’épreuve ceux qui composeront son effectif la saison prochaine. En effet Rennes a encore du boulot pour armer sa défense centrale et plusieurs pistes sont connues. Le coach a fait le point.

« On attend Kim de pied ferme »

« C'est un peu la seule chose, non pas qui me perturbe, mais qui m'embête un petit peu, car on arrive sur une période avec des matches, et on a besoin de travailler des associations. Mais bon, le marché est très compliqué, il faut être patient, et ça donne aussi l'occasion à des plus jeunes de se montrer. » a déclaré l’ancien Lyonnais.

Concernant le défenseur central coréen de Fenerbahçe Kim Min-Jae, Genesio s’est dit « confiant » et attend le joueur de pied ferme. « On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent. » a rajouté l’entraîneur rennais.

Genesio met les points sur les i concernant Umtiti

Si Rennes s’intéresse aussi à Morato, le Brésilien de Benfica, cela ne semble plus être le cas pour Samuel Umtiti. Bruno Genesio en a d’ailleurs profité pour dénoncer des fake news qui parlaient d’une visite médicale ratée pour Umtiti au SRFC.

« En aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante. C'est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Car ça ternit notre image, mon image car j'ai aussi un engagement avec lui, et je tenais à dire que c'est vraiment un peu vicieux et très regrettable. » s’est attristé Genesio.