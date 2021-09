Stade Rennais, Girondins, PSG, OM, OL : un refus et un espoir pour Ben Arfa

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

La frénésie du marché estival, avec tous ces grands noms ayant changé de club ou annoncés partants, a fait oublier qu'Hatem Ben Arfa était sans club. Le meneur de jeu de 34 ans sort d'une saison ratée aux Girondins de Bordeaux, où son côté individualiste a fini par lasser au sein du vestiaire. Il aurait pu prolonger l'aventure d'une année mais aucune des deux parties n'en avait envie.

Foot Mercato annonce que l'ancien Lyonnais a refusé deux clubs turcs, Adana Demirspor et Kayserispor, car il aurait la volonté de continuer en Ligue 1. Après Lyon, où il a été formé, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux, va-t-il connaître un septième club français ? Pas sûr, vu sa réputation et le fait que cela fait désormais deux ans qu'il n'a plus évolué à son meilleur niveau…

