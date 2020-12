Stade Rennais : gros coup dur et revirement au Mercato ?

C'est le quotidien Ouest-France qui donne l'information. Insistant sur le fait de jeu qui est venu ternir la belle victoire du Stade Rennais le week-end dernier sur la pelouse du FC Lorient. A la 74e minute de la rencontre, Faitout Maouassa, taclé par un adversaire, est en effet mal retombé sur l’épaule, devant aussitôt quitter ses partenaires.

Au sein du SRFC, on redoute clairement une luxation et plusieurs jours d'indisponibilité. Résultat, et toujours selon le quotidien régional, Henrique Dalbert, qui ne rentre pas dans les plans de Julien Stéphan et qu'on annonçait d'ores et déjà partant au mercato d’hiver, pourrait rester en Bretagne.

Seuls les résultats des examens passés par Maouassa permettront d'en savoir plus.